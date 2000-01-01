28.06 08:07 MIGnews.com

Рамат-Ган одобрил строительство 111-этажного небоскреба

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Комиссия по планированию и строительству Рамат-Гана одобрила план строительства 111-этажного офисного здания в районе Алмазной Биржи.Небоскреб, высотой 440 метров, станет самым высоким зданием в Израиле. Рядом с ним построят 77-этажное здание. Общая офисная площадь двух зданий составит 400 тысяч квадратных метров.Ранее комиссия по планированию и строительству Тель-Авива одобрила строительство 100-этажного проекта Between the Cities. Он будет расположен в нескольких сотнях метрах к югу от высотки в Рамат-Гане.В настоящий момент самым высоким зданием Израиля считается башня Моше Авив в Рамат-Гане - высотой 244 метра. Этот титул, однако, скоро перейдет к 73-этажной башне Sarona Azrieli в Тель-Авиве.