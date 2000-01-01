Пришло время

28.07 21:15 MIGnews.com

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Сегодня, в 2017 году, заказ билета в интернете на концерт, спортивное мероприятие или в кинотеатр является чем-то само собой разумеющимся. Зрителям это экономит необходимость приходить заранее, стоять в очереди, не зная есть ли билеты, а для кинотеатра, к примеру, это должно упрощать весь процесс продажи билетов. Должно, но комиссионные в размере 4 шекелей, которые зрители вынуждены платить при покупке билетов в интернете, указывают на то, что кинотеатры предпочитают продавать билеты в кассах, а продажу в интернете считают льготой, за которую зритель должен платить.Подход странный, но владельцы кинотеатров действительно утверждают, что речь идет о сложной и дорогой системе, которая не экономит средства, потому что не заменяет кассира, а лишь служит дополнением. Может быть с этим и можно было бы согласиться, но почему кинотеатры, при покупке сразу нескольких билетов, берут комиссионные за каждый проданный билет, а не за транзакцию? Считая зрителей заложниками, владельцы кинотеатров даже не посчитали нужным придумать этим четырем шекелям другое название — просто комиссионные.Первым войну против комиссионных начал депутат Мики Розенталь (СионЛаг), но наткнулся на сопротивление лобби, которое объяснило депутатам Кнессета, что они покушаются на святое святых — свободную торговлю. Кроме того, владельцы кинотеатров подчеркнули, что отмена комиссионных ничего не решит, потому что приведет к росту цен на билеты. Розенталь отступил, вопрос перешел в управление защиты потребителей при министерстве экономики, где нашли неординарное решение — установить цену на билет, но нигде не указывать, что она включает в себя комиссионные.На прошлой неделе тема вернулась в Кнессета и депутат Тамар Зандберг (Мерец), при поддержке министерства экономики, смогла провести закон в предварительном чтении. Если ей удастся довести законопроект до окончательного утверждения, то далеко не факт, что при нынешнем положении вещей владельцы кинотеатров смогут повысить стоимость билетов.