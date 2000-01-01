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Кофе в России к Новому году подорожает на 20% | Фото: Thinkstock29.07 04:07   MIGnews.com

Кофе в России к Новому году подорожает на 20%

Цены на кофе в России к Новому году могут вырасти примерно на 20%, так как зарубежные поставщики за первые пять месяцев текущего года подняли цены на 21,7% относительно того же периода 2016 года, сообщает газета "Известия", ссылаясь на обзор Минсельзоза РФ с данными Федеральной таможенной службы.

Издание отмечает, что подорожание связано с неурожаем в Латинской Америке и желанием импортеров компенсировать потери предыдущих лет, когда цены в валюте занижались из-за падения рубля. При этом отмечается, что рост цен будет отложенным, так как кофе — это тот продукт, который хранится долго и который еще нужно расфасовать.

Издание отмечает, что меньше всего подорожание напитка будет заметно в кофейнях – там рост цен составит примерно 10%.

По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, повышение цен поставщиков уже отражается на стоимости продукта в рознице. Так, натуральный растворимый кофе в январе-мае подорожал на 9% относительно того же периода 2016 года (средняя цена - 2,36 тыс. рублей за 1 кг). Натуральный кофе (в зернах и молотый) подорожал на 6% (средняя цена 1,01 тыс. рублей за 1 кг). Меньше всего кофе подорожал в кофейнях и фастфуде — за пять месяцев стакан напитка вырос в цене на 3%, до 67 рублей в среднем по России.
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