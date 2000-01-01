28.07 13:34 MIGnews.com

Пенсионный рай

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Пенсионный бюджет Армии обороны Израиля составил в 2016 году 7,4 миллиарда шекелей, и, как ожидается, в 2017 и 2018 годах он вырастет до 7,85 миллиарда шекелей. Для сравнения, в период с 2009 по 2016 годы армейский пенсионный бюджет вырос на 88% (с 3,9 до 7,4 миллиарда шекелей). Согласно прогнозам, за 9 лет — с 2009 по 2018 годы — бюджет вырастет практически вдвое (на 96%).Такие данные были опубликованы накануне заседания комиссии Кнессета по бюджету министерства обороны, посвященной пенсиям в ЦАХАЛе и состоявшейся сегодня, 24 июля. Согласно данным, 81% офицеров, вышедших на пенсию в прошлом году, получают свыше 13 тысяч шекелей, а средний показатель составляет 19 тысяч шекелей. 42% новоиспеченных военных пенсионеров получают ежемесячно более 19 тысяч шекелей. На заседании было отмечено, что это драматический рост выплат и что среди всех офицеров на пенсии только 28% получают более 19 тысяч шекелей в месяц. Пенсия прапорщиков составила в 2016 году в среднем 13.400 шекелей в месяц, в то время, как средняя пенсия прапорщиков, вышедших на пенсию в 2016 году, выросла до 16.600 шекелей.Большинству выходящих на пенсию был увеличен срок службы при начислении пенсии в рамках так называемой «надбавки главнокомандующего. Средний размер надбавки вырос в 2016 года с 8,8% до 9%, что означает прибавка в оплате за еще 4,5 года службы. Средняя надбавка офицеров достигает 9,5%, прапорщиков — 8,4%. Почти половина пенсионеров получили надбавку в размере 11%, 14% получили надбавку в размере 14%, и 1% получили надбавку в размере 19% (за еще 9 лет службы).По данным отдела главного аудитора министерства финансов, щедрые надбавки главнокомандующих в период между 2013 и 2015 годами увеличили актуарную задолженность на 2,9 миллиарда шекелей и можно предположить, что 2016 год увеличит задолженность еще на миллиард шекелей.