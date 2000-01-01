28.09 15:59 MIGnews.com

Утверждены жилищные проекты в Тамре и Иегуде

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Комиссия по продвижению приоритетных жилищных проектов утвердила крупные строительные проекты в городах Тамра (Нижняя Галилея) и Иегуд-Моноссон. Программа возведения нового южного квартала в Тамре продвигалась министерством строительства, она включает строительство многоквартирных домов на 5300 единиц жилья на участке площадью 1830 дунамов, примыкающем к городу в его нынешних границах.По меньшей мере, половина будущих квартир будет построена на государственной земле, они предназначены для решения жилищного кризиса для не имеющих собственных квартир жителей округа. Кроме того, программой предусмотрено строительство предприятий и торговых площадей вдоль ключевых дорог города, общественные здания и городские учреждения. Строительный проект включает в себя также решение транспортных проблем и прокладку новых дорог.Жилищный проект в Иегуде разработан Земельным управлением Израиля, в рамках этого проекта к западу от Иегуда будут построены многоквартирные дома от 11 до 15 этажей на 4100 единиц жилья, включая 1000 малометражных квартир и 300 квартир под социальное жилье для пожилых людей (“диюр муган”). Проект включает в себя также торговые площади - как правило, на нижних этажах многоэтажек, общественные здания, просторный парк.Запланировано также строительство 50 тысяч квадратных метров коммерческих площадей, 196 тысяч квадратных метров производственных площадей, где будут созданы тысячи новых рабочих мест для жителей нового района и всего города. В рамках проекта будут также проложены дороги и пешеходные и велосипедные дорожки. Новые дороги будут соединены с шоссе номер 461 и 4622. Кроме того, будут построены две станции сиреневой ветки легкого метро (трамвая).На иллюстрации смоделирован новый район в Иегуде.