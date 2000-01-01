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700 сотрудников Почты Израиля могут лишиться работы 30.01 16:08   MIGnews.com

700 сотрудников Почты Израиля могут лишиться работы

Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что компания Почта Израиля намерена перевести штаб-квартиру из Иерусалима в Модиин.

Почта Израиля намерена продать принадлежащую ей недвижимость в Иерусалиме.

Второй канал утверждает, что в результате подобного маневра до 700 сотрудников компании могут лишиться работы.

Решение о переводе штаб-квартиры компании противоречит решению правительства, согласно которому головной офис компании должен находиться в Модиине.

Поста официально опровергает информацию второго канала.

тем не менее, второй канал утверждает, что переговоры о покупке зданий в Модиине уже идут. Поста намерена сконцентрировать в Модиине свои штаб-квартиры, действующие в Иерусалиме и Тель-Авиве, центр сортировки, Почтовый Банк и службу филателии.
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