30.01 16:08 MIGnews.com

700 сотрудников Почты Израиля могут лишиться работы

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Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что компания Почта Израиля намерена перевести штаб-квартиру из Иерусалима в Модиин.Почта Израиля намерена продать принадлежащую ей недвижимость в Иерусалиме.Второй канал утверждает, что в результате подобного маневра до 700 сотрудников компании могут лишиться работы.Решение о переводе штаб-квартиры компании противоречит решению правительства, согласно которому головной офис компании должен находиться в Модиине.Поста официально опровергает информацию второго канала.тем не менее, второй канал утверждает, что переговоры о покупке зданий в Модиине уже идут. Поста намерена сконцентрировать в Модиине свои штаб-квартиры, действующие в Иерусалиме и Тель-Авиве, центр сортировки, Почтовый Банк и службу филателии.