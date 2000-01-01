700 сотрудников Почты Израиля могут лишиться работы
Второй канал израильского ТВ сообщает о том, что компания Почта Израиля намерена перевести штаб-квартиру из Иерусалима в Модиин.
Почта Израиля намерена продать принадлежащую ей недвижимость в Иерусалиме.
Второй канал утверждает, что в результате подобного маневра до 700 сотрудников компании могут лишиться работы.
Решение о переводе штаб-квартиры компании противоречит решению правительства, согласно которому головной офис компании должен находиться в Модиине.
Поста официально опровергает информацию второго канала.
тем не менее, второй канал утверждает, что переговоры о покупке зданий в Модиине уже идут. Поста намерена сконцентрировать в Модиине свои штаб-квартиры, действующие в Иерусалиме и Тель-Авиве, центр сортировки, Почтовый Банк и службу филателии.