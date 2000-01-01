30.01 19:46 MIGnews.com

Оградиться от соседей-арабов стоило Израилю 6 млрд.

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Строительство заградительных сооружений, возведенных на границе Израиля за последние семь лет, составляет 6 млрд. шекелей, пишет газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на правительственные источники.При этом вышеуказанная сумма не включает 4 млрд., потраченные за последние 17 лет на строительство разделительного барьера между Израилей и Иудеей и Самарией.Издание отмечает, что с 2010 года правительство приняло множество решений относительно строительства пограничных заборов по всей стране, и в то же время реконструирую и модернизируя уже существующие заборы. При этом львиная доля средств, выделенных с этой целью, были специально рассчитаны из государственного бюджета, а не конкретно Минобороны.В настоящее время вдоль всей 59-километровой границы Израиля с сектором Газа строится как высокотехнологичный забор, так и инновационный подземный барьер. На строительство последнего правительство уже выделило 3,3 млрд. шекелей, начали его строить в 2016 году и планируют завершить 2019 году.В 2010 году правительство одобрило план строительства забора на южной границе с Египтом, благодаря чему удалось остановить беспрепятственный поток мигрантов и беженцев из Африки. Спустя три года, проект был завершен, а еще через год его продлили, окружив стеной Эйлат. Строительство 230-километрового ограждения стоило 1,63 млрд. шекелей, которые пополам выделили Минобороны и казна.Кроме того, после начала гражданской войны в Сирии был начат ремонт заборов, построенных вдоль 92 километров сирийской и 79 километров ливанской границы. На настоящий момент траты на это достигли 1,1 млрд. шекелей, не считая расходов на меры безопасности, которые не могут быть разглашены.Из опасений, что африканские мигранты начнут проникать в Израиль через Иорданию, в 2015 году было решено оградиться и от Хашимитского королевства, построив забор вдоль всех 34 километров границы.