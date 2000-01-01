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Оградиться от соседей-арабов обошлось Израилю в 6 млрд. | Фото: Israel Defense Forces/Flickr30.01 19:46   MIGnews.com

Оградиться от соседей-арабов стоило Израилю 6 млрд.

Строительство заградительных сооружений, возведенных на границе Израиля за последние семь лет, составляет 6 млрд. шекелей, пишет газета "Едиот Ахронот" со ссылкой на правительственные источники.

При этом вышеуказанная сумма не включает 4 млрд., потраченные за последние 17 лет на строительство разделительного барьера между Израилей и Иудеей и Самарией.

Издание отмечает, что с 2010 года правительство приняло множество решений относительно строительства пограничных заборов по всей стране, и в то же время реконструирую и модернизируя уже существующие заборы. При этом львиная доля средств, выделенных с этой целью, были специально рассчитаны из государственного бюджета, а не конкретно Минобороны.

В настоящее время вдоль всей 59-километровой границы Израиля с сектором Газа строится как высокотехнологичный забор, так и инновационный подземный барьер. На строительство последнего правительство уже выделило 3,3 млрд. шекелей, начали его строить в 2016 году и планируют завершить 2019 году.

В 2010 году правительство одобрило план строительства забора на южной границе с Египтом, благодаря чему удалось остановить беспрепятственный поток мигрантов и беженцев из Африки. Спустя три года, проект был завершен, а еще через год его продлили, окружив стеной Эйлат. Строительство 230-километрового ограждения стоило 1,63 млрд. шекелей, которые пополам выделили Минобороны и казна.

Кроме того, после начала гражданской войны в Сирии был начат ремонт заборов, построенных вдоль 92 километров сирийской и 79 километров ливанской границы. На настоящий момент траты на это достигли 1,1 млрд. шекелей, не считая расходов на меры безопасности, которые не могут быть разглашены.

Из опасений, что африканские мигранты начнут проникать в Израиль через Иорданию, в 2015 году было решено оградиться и от Хашимитского королевства, построив забор вдоль всех 34 километров границы.
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