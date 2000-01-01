Методы управления рисками на рынке Форекс

Перед тем как приступить к торговле на рынке Форекс, каждый игрок неоднократно предупреждается, что трейдинг – занятие, связанное с риском. Тем не менее, пример успешных спекулянтов наглядно демонстрирует нам, что этими рисками можно вполне профессионально управлять и сделать это способен любой желающий. Нужно лишь освоить специальные методы, позволяющие сокращать убытки одновременно с увеличением прибыли.
Вот главные методы управления рисками, которые используют трейдеры рынка Форекс:
1. Предварительный анализ.
2. Методы риск-менеджмента.
Итак, первое, что должен сделать трейдер, чтобы с самого начала сократить свои потенциальные потери – провести предварительный анализ валютного рынка. Ведь торговля – это не казино. И прежде чем открыть позицию, у игрока должно быть четкое видение той причины, которая позволяет рассчитывать на прибыль. Вы существенно повысите собственные шансы на получение дохода, если будете подробно представлять устройство рынка españa forex и сможете управлять его процессами на своем счету.
Для проведения предварительного анализа необходимо, как минимум, изучить последние новости из мира финансов и политики, определить действующий тренд и High и Low дни.
Создание торгового плана
Метод риск менеджмента подразумевает под собой написание торгового плана и строгое следование ему. У каждого трейдера должна быть собственная торговая стратегия, которая будет содержать в себе ответы на любые возникающие в процессе торговли вопросы. Не важно, каким образом вы получили в свои руки стратегию – создали ее с нуля или купили в Интернете. Главное, чтобы у вас было четкое понимание ее устройства и уверенность в том, что она вас не подведет в сложной ситуации.
Далее, следуя методам риск-менеджмента, трейдер должен создать определенный алгоритм из правил. С ним он получит понимание, в какой последовательности необходимо вести торговлю, какие условия должны выполняться, как правильно анализировать ошибки, для того чтобы они не возникли в последующем. Кроме этого, подробный алгоритм не даст эмоциям вмешиваться в процесс торговли и стабилизирует ваш результат.
Также не стоит соотносить результаты торговли на forex demo с предполагаемыми доходами в классической торговле. Эти счета отличаются между собой, прежде всего, психологической составляющей, которая очень важна на рынке Форекс.
Есть еще один полезный метод, снижающий риски трейдера. Для этого необходимо определить допустимый процент потерь. Из учебников, рассказывающих нам о правильной торговле на рынке Форекс, вы могли узнать, что не стоит в одной сделке использовать больше 5% от имеющегося депозита. Желательно также использовать лишь те средства, которые имеются в распоряжении трейдера и не запланированы в будущие траты.
Не забывайте устанавливать стоп-приказы. Несмотря на скептическое отношение к ним со стороны многих трейдеров, этот инструмент спас миллионы счетов и стал, чуть ли не самым полезным инструментом на рынке Форекс. Как правило, проблемы со стоп-лоссом возникают в тех случаях, когда игроки неправильно их устанавливают.