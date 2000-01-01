01.10 05:05 MIGnews.com

Мелочи, а приятно

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В новом Еврейском году вступают в силу немало поправок в банковском, сберегательном и пенсионном секторах, которые в некоторой степени помогут потребителям в борьбе с дороговизной жизни.C 1 октября 2017 года вступит в силу Закон о справедливом кредите вступит в силу с 1 октября 2017 года. Он определит максимальную ставку по ссудам, которую вправе будут назначать как банки, так и внебанковские кредитные компании. Для краткосрочных ссуд, сроком не более 3 месяцев, максимальная ставка составит 20% годовых плюс учетная ставка банка Израиля, по кредитам, выдаваемым на срок более 3 месяцев, можно взимать не более 15% годовых, плюс ставка Банка Израиля. Несмотря на благие намерения, закон устанавливает максимальную ставки, что может позволить банкам и кредитным компаниям, пользуясь отсутствием конкуренции, повысить стоимость кредитов.Будут снижены комиссионные при получении денег в банкоматах —вступает в силу постановление, позволяющее клиенту банка получить наличные в любом банкомате своего банка, вне зависимости от расстояния до отделения, в котором находится счет клиента, заплатив комиссионные как за обычную операцию «по прямым каналам» (не у клерка), а не около 5 шекелей. Кроме того, принято решение, что стоимость получения наличных в банкомате, получившем статус «требуемого аппарата» — установленного на месте закрытого банком отделения — не превысит стоимость выполнения операции по «прямому каналу» для клиентов всех банков.Банк Израиля планирует в ближайшее время изменить правила получения принципиального разрешения на выдачу ипотеки. На сегодняшний день банк дает клиенту, заинтересованному в получении ипотеки и получившему принципиальное разрешение, предложение с условиями ипотеки, действительное в течение 12 дней. По следам многочисленных обращений в Банке Израиля приняли решение продлить срок действия предложения до 24 дней.