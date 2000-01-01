01.10 06:22 MIGnews.com

Как на Западе

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Цена в супермаркетах пока что не снижаются, и даже скорее наоборот, но уровень обслуживания должен вырасти уже в ближайшее время — сети супермаркетов выходят с услугой, позволяющей покупателям самостоятельно сканировать штрихкод в продуктах с помощью мобильного приложения или аппарата, который будет выдаваться в филиале сети. После сканирования кода в процессе покупки покупатель сможет самостоятельно произвести оплату в автоматической кассе без ожидания в очереди к кассирше. Подобный сервис уже существует в ведущих сетях в Европе и США.Шуперсаль стала первой сетью супермаркетов в Израиле, предлагающей подобный сервис — пока что только в пилотном варианте в нескольких филиалах и только для членов потребительского клуба сети. Переход на новую услугу Шуперасаль осуществляет в сотрудничестве с компанией кассовых аппаратов NCR, израильским филиалом Amazon и стартапом Шопик, специализирующемся на покупках посредством мобильных приложений. В сети планируют позволить клиентам производить оплату через приложение и получать чек в центральной кассе. Сеть «Ошер» проводит пилотное испытание подобной системы в филиале в Тель-Авиве, Рами Леви планирует запустить подобный проект в нескольких филиалах уже в самое ближайшее время, тоже только для членов клуба.Как и при запуске касс, позволяющих производить самостоятельную оплату, в супермаркетах опасаются роста объемов краж со стороны клиентов, от которых больше не требуется проходить через кассира. С другой стороны, сети смогут сэкономить на кассирах, зарплата которых растет по следам роста минимальной заработной платы. В супермаркетах также обращают внимание на то, что корзина покупок израильтян значительно больше корзины покупок европейцев, что может стать причиной большого количества ошибок при оплате.