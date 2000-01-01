Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







01.10 06:22   MIGnews.com

Как на Западе

Цена в супермаркетах пока что не снижаются, и даже скорее наоборот, но уровень обслуживания должен вырасти уже в ближайшее время — сети супермаркетов выходят с услугой, позволяющей покупателям самостоятельно сканировать штрихкод в продуктах с помощью мобильного приложения или аппарата, который будет выдаваться в филиале сети. После сканирования кода в процессе покупки покупатель сможет самостоятельно произвести оплату в автоматической кассе без ожидания в очереди к кассирше. Подобный сервис уже существует в ведущих сетях в Европе и США.

Шуперсаль стала первой сетью супермаркетов в Израиле, предлагающей подобный сервис — пока что только в пилотном варианте в нескольких филиалах и только для членов потребительского клуба сети. Переход на новую услугу Шуперасаль осуществляет в сотрудничестве с компанией кассовых аппаратов NCR, израильским филиалом Amazon и стартапом Шопик, специализирующемся на покупках посредством мобильных приложений. В сети планируют позволить клиентам производить оплату через приложение и получать чек в центральной кассе. Сеть «Ошер» проводит пилотное испытание подобной системы в филиале в Тель-Авиве, Рами Леви планирует запустить подобный проект в нескольких филиалах уже в самое ближайшее время, тоже только для членов клуба.

Как и при запуске касс, позволяющих производить самостоятельную оплату, в супермаркетах опасаются роста объемов краж со стороны клиентов, от которых больше не требуется проходить через кассира. С другой стороны, сети смогут сэкономить на кассирах, зарплата которых растет по следам роста минимальной заработной платы. В супермаркетах также обращают внимание на то, что корзина покупок израильтян значительно больше корзины покупок европейцев, что может стать причиной большого количества ошибок при оплате.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
07:11
Не готовы
07:02
В Киргизии нашли тело пропавшей израильтянки
05:05
Мелочи, а приятно
23:31
Швеция: столкновения неонацистов с полицией
22:21
Джебхат ан-Нусра и ISIS провалили наступление в Сирии
21:50
Сотрудники МАГАВа спасли палестинского араба
20:06
Есть ли у Каталонии шанс на независимость?
19:35
Ядерный шпион Вануну получил разрешение на иммиграцию
19:01
9 израильских беспилотников разбились на Западном берегу
18:01
Евреи изнуряют душу
17:30
Аббас косвенно осудил теракт в Хар-Адар
16:59
Иран запретил транспортировку нефтепродуктов в Курдистан
16:15
Семья жертвы теракта узнала о трагедии через соцсети
15:48
Телеканал CNN получил предупреждение в РФ
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus