01.10 07:11 MIGnews.com

Не готовы

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Нежелание государства воплощать в жизнь программу по строительству системы трубопроводов для подачи на электростанции дизельного топлива при возникновении перебоев с подачи газом привело к возникновению кризисной ситуации на рынке электроэнергии в Израиле в результате неисправности в газопроводе, по которому поступает природный газ из месторождения «Тамар».Согласно первичным оценкам, неисправность должна была быть устранена в течение 24 часов. Вслед за этим срок работ продлили до 48 часов, затем до среды, и вот теперь специалисты американской Nobel Energy l полагают, что ремонт продлится неделю и только затем будут возобновлена поставки газа.Все действующие электростанции уже перешли на использование альтернативного топлива — мазута, угля и дизельного топлива. Отчет Госконтролера за 2016 год указал на необходимость прокладки трубопровода, по которому на электростанции будет подаваться дизельное топливо, и призвал Министерство энергии и Управление энергоснабжения приступить к реализации уже разработанных проектов. Но министерство энергии удовлетворилось указанием частным электростанциям создать хранилища дизельного топлива, содержащие объемы, способные обеспечить 100 часов работы после прекращения подачи газа. Как известно, починка неисправности затянулась и министерство энергии обратилось в министерство обороны с просьбой предоставить цистерны для срочной доставки дизельного топлива с нефтеперерабатывающих заводов на электростанции.ЦАХАЛ удовлетворил просьбу и в срочном порядке мобилизовал десятки цистерн для доставки топлива. Такое решение проблемы лишний раз указывает на неготовность Израиля к возникновению экстренных ситуаций: если бы армия не смогла выделить цистерны — к примеру, во время ведения военных действий — то электростанции просто остановили бы работу из-за отсутствия топлива. Между тем на нефтеперерабатывающих предприятиях заявили, что в состоянии обеспечить потребность электростанций в дизельном топливе и нет необходимости вскрывать хранилища, предназначенные на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.На данном этапе неизвестна стоимость мер, принимаемых для обеспечения работы электростанций, но можно предположить, что их оплата ляжет в конце концов на плечи потребителей. В Управлении электроэнергии утверждают, что пока что нет необходимости повышать тарифы, но это оценка может измениться в ближайшие дни.