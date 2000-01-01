31.12 07:18 MIGnews.com

В налоговом управлении Франции создан "еврейский отдел"

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В налоговом управлении Франции создали специальный "еврейский отдел", для борьбы с вывозом "теневого" капитала в Израиль.Об этом в субботу, 30 декабря пишет экономическая газета "Глобс" со ссылкой на собственные источники.Издание отмечает, что новый отдел призванный бороться с вывозом «теневого» капитала в Израиль.Целью нового департамента стало выявление лиц, которые используют Израиль в качестве налогового убежища. "Глобс" утверждает, что возможности отмывания капиталов в Израиле превратили евреев в особую "группу риска". Тех, кто готовится к репатриации, начали подвергать тщательным проверкам и допросам.Французские евреи в последнее время занимались масштабной скупкой элитной недвижимости в Израиле, и налоговые власти Франции занялись сбором информации об этой собственности. По оценкам израильских экспертов, приток иностранных денег, ищущих "налогового убежища", стал одним из факторов стремительного роста цен на жилье в Израиле.Между тем, посольство Франции категорически опровергает скандальное сообщение, могущее навлечь на страну обвинения в государственном антисемитизме.