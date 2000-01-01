31.01 10:36 MIGnews.com
В Израиле подорожает бензин
В ночь с 31 января на 1 февраля бензин в Израиле подорожает на 1,78% (или на 11 агорот) за литр.
Об этом в среду, 31 января сообщает министерство энергетики Израиля.
Литр бензина с октановым числом 95 подорожает на 11 агорот и будет стоить при самообслуживании 6.30 шекеля (включая НДС), отмечают в ведомстве.
Надбавка за сервис не изменится и составит 20 агорот (включая НДС). В Эйлате на АЗС с самообслуживанием литр бензина 95 будет стоить 5,39 шекелей, что на 10 агорот выше, чем в январе.
Подорожание бензина связано с повышением цен на нефть на мировых рынках.
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