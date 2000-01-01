01.08 05:35 MIGnews.com

Минфин ищет дешевую страховку для госслужащих

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Министерство финансов опубликовало тендер на предоставление услуг по страхованию личного автотранспорта государственных служащих на 2018 год. Речь идет о крупнейшем коллективном контракте на автостраховку в стране, его объем превышает 300 миллионов шекелей.Государство ищет страховую компанию, которая предоставит широкий спектр услуг и различные варианты страхового покрытия и предложит самую разумную цену. В условия тендера внесены последние обновления, связанные с реформой системы автомобильного страхования, в том числе: определение стоимости обязательной страховки в зависимости от данных водителя и характеристик его транспортного средства; адаптация страхового полиса к условиям рынка, включая корректировку стоимости личного участия и добавление возраста водителей; предоставление более выгодных условий дополнительной страховки для водителей с положительной страховой историей.Кроме того, в параметры отбора компании в тендере был внесен параметр качества оказываемых услуг. Страховая компания, которая выиграет тендер, должна также предоставлять клиентам в рамках коллективного договора с госструктурами возможность расширять свои соглашения, включая в них пенсионные отчисления и другие услуги.Контракт выиграет компания, которая представит наиболее дешевые варианты страхования для различных типов автомобилей, принадлежащих государству, с учетом машин, которые находятся в личном владении государственных служащих и их супругов, а также в личном владении пенсионеров госструктур. Предусмотрено также возможное заключения соглашения с несколькими страховыми компаниями (до трех компаний, в целом), которые будут предоставлять услуги для автомобилей разных производителей.В рамках предыдущего договора, заключенного на 2017 год, были предоставлены страховки на 67.000 автомобилей, включая 28.000, находящихся в полном или частичном владении государства. Объем контракта составлял 310 миллионов шекелей.