Торговля бинарными опционами - пятно на репутации Израиля
Комиссия реформ под председательством депутата Рахель Азарии (“Кулану”) провела в понедельник, обсуждения поправок в Закон о ценных бумагах, которая запретит израильским компаниям продажу бинарных опционов зарубежным клиентам. У этой инициативы есть сторонники и противники: компании, занимающиеся торговлей бинарными опционами, утверждают, что это легитимный финансовый инструмент, который используется во многих странах мира, и что запрет выведет за рамки закона тысячи израильтян, зарабатывающих на бинарных опционах. Инициатор поправки Рахель Азария убеждена, что этот вид деятельности наносит Государству Израиль репутационный и экономический ущерб.
Поправка к Закону о ценных бумагах запретит израильским фирмам оказывать услуги по продаже бинарных опционов клиентам, находящимся за рубежом. Управление ценных бумаг получит полномочия контролировать деятельность трейдеров, зарегистрированных в Израиле, но ориентирующихся на зарубежных клиентов, и сможет определять, нарушает ли их деятельность закон о запрете отмывания средств или запрет на продажу бинарных опционов.
Председатель Управления ценных бумаг профессор Шмуэль Хаузер в ходе заседания сообщил, что в подчиненное ему ведомство поступили сотни жалоб от иностранных граждан на мошенничество израильских трейдеров бинарных опционов. Он также выразил убежденность, что торговля бинарными опционами - по сути, азартные игры, которым не место на рынке ценных бумаг.
Председатель комиссии Рахель Азария заявила, что торговля бинарными опционами оказывает негативное влияние на экономику Израиля и на имидж государства, а также наносит ущерб израильскому рынку ценных бумаг и привлечению инвестиций в страну.
“Тот факт, что у нас запрещена продажа бинарных опционов жителям Израиля, но не запрещена их продажа иностранцам, наносит огромный ущерб репутации нашей страны. Необходимо законодательно решить эту проблему как можно скорее”, - подчеркнула она.
На заседании выступили также клиенты, пострадавшие от действия недобросовестных трейдеров бинарных опционов. Гражданин Франции, выступавший по видеосвязи, рассказал, что начал с небольших сумм, и из-за высоких бонусов трейдеры убеждали его вкладывать больше и больше. Он бросил работу и начал заниматься только бинарными опционами, почти круглосуточно находясь на интернет-платформе трейдера. Всего он вложил 74 тысячи евро, которые с учетом бонусов выросли до 200 тысяч евро. Однако когда он захотел снять со своего счета 2.900 евро, трейдер отказал ему в этом и прервал с ним связь.
Иногда клиентам удается вернуть хотя бы часть своих денег, однако трейдеры выставляют условие, что в таком случае инвестор не будет пытаться судиться с компанией. Правоохранительные органы никак не могут помочь человеку, который подписал отказ от юридического преследования недобросовестных трейдеров бинарных опционов.
Адвокат Вероника Бирман рассказала о клиентке, которая сообщила трейдеру о своем намерении снять деньги со своего счета, на котором накопилась внушительная сумма - 750 тысяч долларов. Трейдер тянул время, после чего сообщил женщине, что отдал распоряжение снять деньги с ее счета, но сейчас он улетает, и займется операцией после возвращения. После этого трейдер прервал контакты с клиенткой, когда же она связалась с компанией, которую он представлял, ей было сказано, что трейдер скончался, а перед смертью проиграл все деньги клиентки. В качестве возмещения ущерба фирма предложила ей сделать новый вклад.
Йоси Герцог, владелец компании по продаже бинарных опционов “Юком Тикшорет”, клиенткой которой являлась женщина, также присутствовал на заседании. Он заявил, что женщина, о которой рассказали на заседании комиссии, получила причитающиеся ей деньги и даже прислала ему благодарственное письмо, что же касается работавших с ней трейдеров, они были уволены, и он планировал даже подать на них жалобу в полицию.
На заседании присутствовал также бывший работник одной из компаний по продаже бинарных опционов. Он рассказал, что его приняли на работу, несмотря на отсутствие какого-или опыта, и его задачей было контактировать с клиентами и убеждать их вкладывать больше и больше денег.
“Я мог говорить им все, что захочется, давать любые обещания, лгать напропалую, - признался он. - В компании работали, в основном, молодые люди. Компания существует на процент от сделок, и что будет с деньгами клиента дальше, ее не интересует. Поэтому все клиенты, в конечном счете, свои деньги теряют”.
Другой бывший сотрудник компании по торговле бинарными опционами рассказал, что он занимался сбором личных данных потенциальных клиентов с тем, чтобы отдел продаж связывался с ними и убеждал вкладывать деньги. Ему также предлагали построить интернет-платформу по продаже бинарных опционов с заведомо ложными данными о стоимости акций. “Они предлагают такие огромные деньги, что сложно отказаться, - признался он. - Зарплата программиста в сфере торговли бинарными опционами достигает 40 тысяч шекелей, а за создание платформы предлагают от 500 тысяч шекелей до миллиона”.
Йоси Герцог заявил, что речь идет о легитимном финансовом инструменте, который действует во многих странах мира, включая США и Японию.
“Неужели Кнессет будет решать за другие страны, что законно, а что нет? - заявил он. - Зачем запрещать нам работать и лишать заработка тысячи семей - всего лишь за то, что некоторые сотрудники нечисты на руку? Разве в банках не было случаев мошенничества? Я горжусь тем, что дал работу более чем 500 сотрудников и тем, что заплатил государству десятки миллионов шекелей налогов. Если вы хотите нанести ущерб свободе предпринимательства - предоставьте полноценную альтернативу. Ваш законопроект говорит всему миру: Израиль не может больше обслуживать тысячи клиентов за рубежом, потому что тысячи израильских сотрудников - преступники”.