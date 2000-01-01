01.08 08:31 MIGnews.com

Торговля бинарными опционами - пятно на репутации Израиля

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Комиссия реформ под председательством депутата Рахель Азарии (“Кулану”) провела в понедельник, обсуждения поправок в Закон о ценных бумагах, которая запретит израильским компаниям продажу бинарных опционов зарубежным клиентам. У этой инициативы есть сторонники и противники: компании, занимающиеся торговлей бинарными опционами, утверждают, что это легитимный финансовый инструмент, который используется во многих странах мира, и что запрет выведет за рамки закона тысячи израильтян, зарабатывающих на бинарных опционах. Инициатор поправки Рахель Азария убеждена, что этот вид деятельности наносит Государству Израиль репутационный и экономический ущерб.Поправка к Закону о ценных бумагах запретит израильским фирмам оказывать услуги по продаже бинарных опционов клиентам, находящимся за рубежом. Управление ценных бумаг получит полномочия контролировать деятельность трейдеров, зарегистрированных в Израиле, но ориентирующихся на зарубежных клиентов, и сможет определять, нарушает ли их деятельность закон о запрете отмывания средств или запрет на продажу бинарных опционов.Председатель Управления ценных бумаг профессор Шмуэль Хаузер в ходе заседания сообщил, что в подчиненное ему ведомство поступили сотни жалоб от иностранных граждан на мошенничество израильских трейдеров бинарных опционов. Он также выразил убежденность, что торговля бинарными опционами - по сути, азартные игры, которым не место на рынке ценных бумаг.Председатель комиссии Рахель Азария заявила, что торговля бинарными опционами оказывает негативное влияние на экономику Израиля и на имидж государства, а также наносит ущерб израильскому рынку ценных бумаг и привлечению инвестиций в страну.“Тот факт, что у нас запрещена продажа бинарных опционов жителям Израиля, но не запрещена их продажа иностранцам, наносит огромный ущерб репутации нашей страны. Необходимо законодательно решить эту проблему как можно скорее”, - подчеркнула она.На заседании выступили также клиенты, пострадавшие от действия недобросовестных трейдеров бинарных опционов. Гражданин Франции, выступавший по видеосвязи, рассказал, что начал с небольших сумм, и из-за высоких бонусов трейдеры убеждали его вкладывать больше и больше. Он бросил работу и начал заниматься только бинарными опционами, почти круглосуточно находясь на интернет-платформе трейдера. Всего он вложил 74 тысячи евро, которые с учетом бонусов выросли до 200 тысяч евро. Однако когда он захотел снять со своего счета 2.900 евро, трейдер отказал ему в этом и прервал с ним связь.Иногда клиентам удается вернуть хотя бы часть своих денег, однако трейдеры выставляют условие, что в таком случае инвестор не будет пытаться судиться с компанией. Правоохранительные органы никак не могут помочь человеку, который подписал отказ от юридического преследования недобросовестных трейдеров бинарных опционов.Адвокат Вероника Бирман рассказала о клиентке, которая сообщила трейдеру о своем намерении снять деньги со своего счета, на котором накопилась внушительная сумма - 750 тысяч долларов. Трейдер тянул время, после чего сообщил женщине, что отдал распоряжение снять деньги с ее счета, но сейчас он улетает, и займется операцией после возвращения. После этого трейдер прервал контакты с клиенткой, когда же она связалась с компанией, которую он представлял, ей было сказано, что трейдер скончался, а перед смертью проиграл все деньги клиентки. В качестве возмещения ущерба фирма предложила ей сделать новый вклад.Йоси Герцог, владелец компании по продаже бинарных опционов “Юком Тикшорет”, клиенткой которой являлась женщина, также присутствовал на заседании. Он заявил, что женщина, о которой рассказали на заседании комиссии, получила причитающиеся ей деньги и даже прислала ему благодарственное письмо, что же касается работавших с ней трейдеров, они были уволены, и он планировал даже подать на них жалобу в полицию.На заседании присутствовал также бывший работник одной из компаний по продаже бинарных опционов. Он рассказал, что его приняли на работу, несмотря на отсутствие какого-или опыта, и его задачей было контактировать с клиентами и убеждать их вкладывать больше и больше денег.“Я мог говорить им все, что захочется, давать любые обещания, лгать напропалую, - признался он. - В компании работали, в основном, молодые люди. Компания существует на процент от сделок, и что будет с деньгами клиента дальше, ее не интересует. Поэтому все клиенты, в конечном счете, свои деньги теряют”.Другой бывший сотрудник компании по торговле бинарными опционами рассказал, что он занимался сбором личных данных потенциальных клиентов с тем, чтобы отдел продаж связывался с ними и убеждал вкладывать деньги. Ему также предлагали построить интернет-платформу по продаже бинарных опционов с заведомо ложными данными о стоимости акций. “Они предлагают такие огромные деньги, что сложно отказаться, - признался он. - Зарплата программиста в сфере торговли бинарными опционами достигает 40 тысяч шекелей, а за создание платформы предлагают от 500 тысяч шекелей до миллиона”.Йоси Герцог заявил, что речь идет о легитимном финансовом инструменте, который действует во многих странах мира, включая США и Японию.“Неужели Кнессет будет решать за другие страны, что законно, а что нет? - заявил он. - Зачем запрещать нам работать и лишать заработка тысячи семей - всего лишь за то, что некоторые сотрудники нечисты на руку? Разве в банках не было случаев мошенничества? Я горжусь тем, что дал работу более чем 500 сотрудников и тем, что заплатил государству десятки миллионов шекелей налогов. Если вы хотите нанести ущерб свободе предпринимательства - предоставьте полноценную альтернативу. Ваш законопроект говорит всему миру: Израиль не может больше обслуживать тысячи клиентов за рубежом, потому что тысячи израильских сотрудников - преступники”.