01.01 12:08 MIGnews.com

В Великобритании будет своя криптовалюта

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Банк Англии может в следующем году запустить собственную криптовалюту.Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает газета The Telegraph.Новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов, может появиться в Великобритании в 2018 году и преобразовать банковский сектор государства, заменив привычные банки.Эта валюта может позволить британцам даже использовать Центральный банк страны, чтобы держать сбережения в электронной форме, вместо того, чтобы идти в банк.Таким образом, крупные операции, например покупка дома, смогут осуществляться "за секунды".Издание отмечает, этим вопросом занимается созданный еще в 2015 году исследовательский отдел банка.Цифровая валюта под названием RSCoin будет функционировать на блокчейне, как и биткойн и другие криптовалюты.