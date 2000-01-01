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В Великобритании будет своя криптовалюта | Фото:01.01 12:08   MIGnews.com

В Великобритании будет своя криптовалюта

Банк Англии может в следующем году запустить собственную криптовалюту.

Об этом в воскресенье, 31 декабря сообщает газета The Telegraph.

Новая криптовалюта, привязанная к фунту стерлингов, может появиться в Великобритании в 2018 году и преобразовать банковский сектор государства, заменив привычные банки.

Эта валюта может позволить британцам даже использовать Центральный банк страны, чтобы держать сбережения в электронной форме, вместо того, чтобы идти в банк.

Таким образом, крупные операции, например покупка дома, смогут осуществляться "за секунды".

Издание отмечает, этим вопросом занимается созданный еще в 2015 году исследовательский отдел банка.

Цифровая валюта под названием RSCoin будет функционировать на блокчейне, как и биткойн и другие криптовалюты.
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