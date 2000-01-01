01.08 15:03 MIGnews.com

Россия - один из приоритетных партнеров

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Замминистра иностранных дел Ирана по правовым и международным вопросам Аббас Аракчи заявил: "Тегеран не забыл своих друзей в тяжелый период действия санкций и намерен развивать свое взаимодействие с ними в постбойкотный период".В понедельник на церемонии подписания договора о совместном производстве железнодорожных вагонов между Организацией развития и обновления промышленности Ирана и российским холдингом "Трансмаш", Аракчи обозначил РФ как приоритетного партнера Тегерана при подписании контрактов в постбойкотный период и добавил: "За прошедшие полтора года с начала имплементации СВПД мы провели немало переговоров и подписали несколько соглашений и контрактов с русскими".По его словам, договоры с француской фирмой "Тоталь" и российскими компаниями говорят о намерении Тегерана диверсифицировать свои торгово-экономические взаимодействиями со странами Азии и Европы, прежде всего со "старым другом ИРИ", т.е. Россией.В свою очередь, министр промышленности, полезных ископаемых и торговли ИРИ Мухаммад-Реза Нематзаде обозначил ирано-российские отношения как "прогрессирующие" и отметил, что с российским холдингом "Трансмаш" заключен договор общей стоимостью 2,5 млрд. евро об изготовлении, на первом этапе, двух тысяч вагонов метро, а на втором, совместном производстве около пяти тысяч вагонов внутри страны.