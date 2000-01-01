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Хлопушкой по ядерному статусу | Фото: Thinkstock02.01 12:18   MIGnews.com

Хлопушкой по ядерному статусу

Как сообщает The Independent, Москва и Вашингтон не станут признавать ядерный статус Северной Кореи. Об этом во время телефонной беседы договорились американский госсекретарь Рекс Тиллерсон и российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Соединённые Штаты и Россия настаивают, что не станут признавать Северную Корею в качестве ядерной державы.

С таким заявлением представители двух стран выступили на фоне обострения отношений между Вашингтоном и Пхеньяном, пишет издание. Прекрасный пример сотрудничества!

Только вот повлияет ли такое единодушие России и США на политику КНДР в вопросе разработки и создание ядерного оружия.

Вопрос скорее риторический. Не нужно быть провидцем, чтобы предсказать судьбу этой договоренности. Скорее всего в КНДР на нее не обратят никакого внимания.
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