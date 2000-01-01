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Ким Чен Ын обходит США | Фото: Thinkstock03.01 18:11   MIGnews.com

Ким Чен Ын обходит США

По сообщению ТАСС, 3 января, КНДР возобновила специальную линию связи с Южной Кореей в приграничном пункте Пханмунджом. Об этом в среду сообщило министерство объединения Республики Корея. Отмечается также, что северокорейская сторона уже связалась с Южной Кореей по этой линии.

Ранее КНДР объявила о том, что в 09:30 мск восстановит линию специальной связи в демилитаризованной зоне в Пханмунджоме. Ожидается, что страны таким образом начнут переговоры о возможном участии северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане. Ранее Сеул также предложил провести переговоры по этой же проблеме в Пханмунджоме 9 января.

В Сеуле назвали большим прорывом готовность Пхеньяна начать диалог.

Вместе с тем, по данным источников американского телеканала CBS, КНДР начала подготовку к новому ракетному пуску. Он может состояться в ближайшие несколько дней.

Разведка США не комментирует данные о подготовке КНДР к новому ракетному пуску.

Интересная складывается ситуация. В то время, когда мировое сообщество стремиться к тому, чтобы Северная Корея прекратила испытание баллистических ракет способных нести ядерные боеголовки, Южная Корея активно участвуя в процессе переговоров по такой невинной тематике как ОИ. Фактически это дает легитимацию всей деятельности руководства КНДР, направленной на создание и развитие оружия массового поражения, в том числе, межконтинентальных ракет, "способных покрыть всю территорию США".
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