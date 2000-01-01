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`Мягкая` сила России 03.08 15:17   MIGnews.com

"Мягкая" сила России

Как пишет Le Temps, в преддверии президентских выборов для Путина очень важно продемонстрировать силу России и не идти на уступки на международной арене. Само объявление о российских контрсанкциях произошло на фоне военно-морского парада, чтобы Президент России Путин смог «обратить наказание в цвета триумфа». Впрочем, сами меры — выдворение из России американских дипломатов — легко обратимые и наименее болезненные, отмечает издание.

Владимир Путин ждал праздника, посвящённого российским военно-морским силам, чтобы «обратить наказание в цвета триумфа» и объявить о самом крупном за всю историю выдворении американских дипломатов из России, пишет Le Temps. При этом сам Путин был в Санкт-Петербурге, где проходил самый крупный парад в этом городе со времён Советского Союза. Этот парад показывали по российскому телевидению наряду с парадами в сирийском Тартусе и крымском Севастополе, чтобы подчеркнуть силу российской армии.

«Кремль мосты не сжигал, но приближение президентских выборов явно подтолкнёт к тестированию заградительных барьеров», — делает вывод журналист Le Temps. Отметим, что, вероятно, у России есть еще порох в пороховницах и она уверена в том, что способна силой поддержать свою дипломатию
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