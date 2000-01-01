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США `толкают` Россию к Ирану 07.08 15:08   MIGnews.com

США "толкают" Россию к Ирану

Как сообщают СМИ, вице-премьер и специальный эмиссар правительства РФ Дмитрий Рогозин встретился в министерстве обороны Ирана с главой этого ведомства бригадным генералом Хусейном Дехканом. Стороны обсудили последние события в регионе и мире, а также указали на ускоренное развитие оборонных соглашений и выполнение всех достигнутых между двумя странами договоренностей.

Рогозин, в частности, сказал: "В свете новых санкций, введенных властями США против Ирана и России, Москва намерена изучить перспективу укрепления двустороннего взаимодействия".

Это заявление подтверждает заявление Хасан Роухани 28 марта этого года на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным обозначившего взаимоотношения ИРИ и РФ как "стремительно развивающиеся в стратегическом направлении".

Теперь, однако, встает вопрос о том, благоприятствуют ли сложившейся сейчас условия стратегическому развитию ирано-российских отношений. Тегеран и Москва на деле показали, что способны проводить динамичную и решительную политику в отношении региональных и международных проблем и не упустят возможности эффективного взаимодействия.

Ранее также первый заместитель премьер-министра России Игорь Шувалов в ходе своего февральского визита в Тегеран заявил, что "Россия, акцентируя развитие своих политических и экономических отношений с ИРИ, пытается донести до всего мира послание о том, что Москва считает Тегеран своим стратегическим партнером".
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