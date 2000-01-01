08.08 15:09 MIGnews.com

Китай, США и Россия – снова вместе, снова рядом

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Не каждый день случается, что Совет Безопасности ООН принимает резолюцию единогласно. Однако, как пишет The Guardian, именно это произошло в ходе утверждения резолюции 2371, которая предусматривает гораздо более жёсткие санкции против Северной Кореи. Вплоть до самого голосования для всех оставался открытым вопрос, какую позицию займут Китай и Россия, однако Пекин и Москва проголосовали за.В том, что Россия и Китай проголосовали за принятие резолюции Совбеза ООН относительно Северной Кореи, Guardian видит редкий пример того, как должна работать международная система. Несмотря на разногласия, в данном случае Москва и Пекин предпочли встать на сторону США.По мнению издания, в итоге Китай, видимо, посчитал, что угроза растущего ядерного потенциала Северной Кореи перевешивает все прочие факторы. В свою очередь, для Москвы, которая уже давно рассматривает ядерный арсенал Северной Кореи как угрозу, приверженность международному клубу редко становится приоритетом. Кроме того, новые санкции США, на прошлой неделе подписанные президентом Дональдом Трампом, явно не поощряли сотрудничество с Советом Безопасности. Однако Россия, как и Китай, предпочла сосредоточить своё внимание на более серьёзной опасности.Существуют опасения, что проблема КНДР является наиболее серьезной угрозой стабильности на мировой арене, в частности, по тому, что эта страна в состоянии применить неконвенциональное оружие.