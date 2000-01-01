09.10 10:30 MIGnews.com

Нефтяная дипломатия

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Комментарии

МИД России заявил, что Москва продолжит экономическое взаимодействие с Иракским Курдистаном при координации с центральными властями в Багдаде.По сообщениям СМИ, замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил: "Мы это делали, делаем и будем делать, конечно, в координации с центральным правительством Ирака".Напомним, скандальный референдум об отделении Курдистана от Ирака состоялся 25 сентября, несмотря на негативное отношение и активное противодействие всех заинтересованных сторон.В ответ власти Ирака ввели карательные меры против Курдской автономии, блокировав торгово-экономическое взаимодействие и добиваясь прекращения закупок нефти из Курдистана.