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Нефтяная дипломатия | Фото: Thinkstock09.10 10:30   MIGnews.com

Нефтяная дипломатия

МИД России заявил, что Москва продолжит экономическое взаимодействие с Иракским Курдистаном при координации с центральными властями в Багдаде.

По сообщениям СМИ, замглавы МИД РФ, спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов заявил: "Мы это делали, делаем и будем делать, конечно, в координации с центральным правительством Ирака".

Напомним, скандальный референдум об отделении Курдистана от Ирака состоялся 25 сентября, несмотря на негативное отношение и активное противодействие всех заинтересованных сторон.

В ответ власти Ирака ввели карательные меры против Курдской автономии, блокировав торгово-экономическое взаимодействие и добиваясь прекращения закупок нефти из Курдистана.
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