10.07 13:21 MIGnews.com

Чего боится Иран

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Командующий сухопутными войсками армии ИРИ, бригадный генерал Киюмарс Хейдари в воскресенье на церемонии посещения парада специальной части сил правопорядка Ирана в интервью журналистам заявил: "В настоящее время никакой угрозы ИРИ нет, и сухопутные войска иранской армии находятся в полной готовности и с каждым днем повышают свою боевую готовность. Предприняты необходимые меры для того, чтобы справиться с любой возможной агрессией врага".В то же время, заместитель командующего армии ИРИ бригадный генерал Ахмед Реза Пурдастан также на этой церемонии сказал: "Специальное подразделение сил правопорядка благодаря современной технике и умению распознавания врага стало надёжной опорой для Исламской республики Иран".На фоне этих высказываний Иран продолжает испытания ракет дальнего радиуса действия и не отказывается от своей ядерной программы. В связи с чем возникают законные опасения у соседей ИРИ по поводу "мирного" направления в разработках ядерной программы Ирана. Не говоря уже о Израиле, которым руководство ИРИ запугивает население этой страны, представляя его в виде агрессора, для отпора которому нужно вооружать страну. Но, если верить генералам, у ИРИ уже все в порядке и она в "состоянии справиться с любой возможной агрессией врага".