Rambler's Top100





Опросы


Nakonu.com








Чего боится Иран 10.07 13:21   MIGnews.com

Чего боится Иран

Командующий сухопутными войсками армии ИРИ, бригадный генерал Киюмарс Хейдари в воскресенье на церемонии посещения парада специальной части сил правопорядка Ирана в интервью журналистам заявил: "В настоящее время никакой угрозы ИРИ нет, и сухопутные войска иранской армии находятся в полной готовности и с каждым днем повышают свою боевую готовность. Предприняты необходимые меры для того, чтобы справиться с любой возможной агрессией врага".

В то же время, заместитель командующего армии ИРИ бригадный генерал Ахмед Реза Пурдастан также на этой церемонии сказал: "Специальное подразделение сил правопорядка благодаря современной технике и умению распознавания врага стало надёжной опорой для Исламской республики Иран".

На фоне этих высказываний Иран продолжает испытания ракет дальнего радиуса действия и не отказывается от своей ядерной программы. В связи с чем возникают законные опасения у соседей ИРИ по поводу "мирного" направления в разработках ядерной программы Ирана. Не говоря уже о Израиле, которым руководство ИРИ запугивает население этой страны, представляя его в виде агрессора, для отпора которому нужно вооружать страну. Но, если верить генералам, у ИРИ уже все в порядке и она в "состоянии справиться с любой возможной агрессией врага".
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
13:59
Кнессет объявит войну факсам
13:57
Парижское метро затопило из-за сильных ливней  
13:12
Террорист врезался в столб, и тот упал на солдата
12:44
Автомобильный теракт близ Текоа
12:34
"Шариатская полиция" терроризирует чеченцев в Германии
12:15
Обычные паспорта будут стоить на 50% дороже биометрических
11:49
8 из 10 израильтян верят в победу ЦАХАЛа в новой войне
11:11
Ватикан запретил использовать хлеб без глютена для причастия
10:37
Мэр Лондона Садик Хан требует полного запрета "Хизбаллы"
10:30
ЦАХАЛ задержал двух палестинцев-инфильтрантов
10:09
На Израиль обрушилась новая волна жары
09:57
Израильтяне не верят в то, что Трамп возродит мирный процесс
09:32
У Катара есть 340 млрд., чтобы выстоять любую блокаду
09:07
Шесть человек задержаны по "делу о подлодках"
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
Система Orphus