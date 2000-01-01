11.07 12:25 MIGnews.com

Левые обходят правых

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Как сообщает Times, Ангела Меркель подверглась критике за то, что выбрала для проведения саммита Гамбург - город, известный как очаг левого активизма.Кроме того, политики из правящей коалиции Германии предложили создать общеевропейский реестр левых экстремистов, чтобы помочь предотвратить повторение столкновений, аналогичных тем, что произошли во время саммита G20 в Гамбурге на прошлой неделе.Политики считают, что база данных позволит им остановить радикалов на границе. "Непостижимые и жестокие проявления насилия показывают, что в Германии существует очень активная левая экстремистская среда, как и во многих других европейских странах", - приводит газета слова представителя Христианско-демократического союза по вопросам политики безопасности Стефана Майера.Считается, что демонстранты со всей Европы, включая Италию, Швейцарию, Францию и Скандинавию, присоединились к так называемому "черному блоку" бунтовщиков - одетых во все черное, с надвинутыми на лица капюшонами, шарфами или масками. По мнению лидера Либеральной свободной демократической партии Кристиана Линднера, правых экстремистов правильно клеймят, но левых экстремистов слишком долго не принимали всерьез.