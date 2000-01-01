Левые обходят правых

Как сообщает Times, Ангела Меркель подверглась критике за то, что выбрала для проведения саммита Гамбург - город, известный как очаг левого активизма.
Кроме того, политики из правящей коалиции Германии предложили создать общеевропейский реестр левых экстремистов, чтобы помочь предотвратить повторение столкновений, аналогичных тем, что произошли во время саммита G20 в Гамбурге на прошлой неделе.
Политики считают, что база данных позволит им остановить радикалов на границе. "Непостижимые и жестокие проявления насилия показывают, что в Германии существует очень активная левая экстремистская среда, как и во многих других европейских странах", - приводит газета слова представителя Христианско-демократического союза по вопросам политики безопасности Стефана Майера.
Считается, что демонстранты со всей Европы, включая Италию, Швейцарию, Францию и Скандинавию, присоединились к так называемому "черному блоку" бунтовщиков - одетых во все черное, с надвинутыми на лица капюшонами, шарфами или масками. По мнению лидера Либеральной свободной демократической партии Кристиана Линднера, правых экстремистов правильно клеймят, но левых экстремистов слишком долго не принимали всерьез.