Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Барзани попросил от США гарантий 13.08 14:31   MIGnews.com

Барзани попросил от США гарантий

Как известно, референдум о независимости Иракского Курдистана запланирован на 25 сентября 2017 года. Первоначально планировалось провести его в 2014 году, но на фоне споров между Региональным правительством Курдистана (КРГ) и федеральным правительством Ирака его отложили (в 2014 провели неофициальный референдум-опрос).

По этому поводу, как сообщают СМИ, состоялся иелефонный разговорм Главы Иракского Курдистана Масуда Барзани с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. В ходе него обсуждалась возможность предоставления Вашингтоном гарантий на случай отсрочки референдума об отделении Иракского Курдистана, так какТиллерсон во время телефонного разговора с Масудом Барзани сказал, что Америка заинтересована в том, чтобы референдум по отделению Иракского Курдистана был отложен.

Подробности о том, какие это могут быть гарантии и как США могут «усидеть на трех стульях» (Ирак, Турция, ИК) не сообщаются.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
14:06
Ветеран ШАБАК - новый глава Совета Национальной Безопасности
13:41
Жители Тель-Авива: мэрия виновата в падениях велосипедистов
13:10
В Сирии убили сотрудников организации "Белые каски"
12:18
"Хизбалла" обнаружила израильское шпионское оборудование
12:00
Intel завершает приобретение Mobileye в 15 млрд. долларов
12:00
Больница Ихилов: жизнь Шломит Малка вне опасности
11:23
Еще одна девушка упала на бульваре Ротшильд
11:06
Жена Йехуда Леви тяжело ранена после падения с самоката
10:38
Известная модель разбилась на самокате в Тель-Авиве
10:26
Левые в шоке от Дафни Лиф
09:21
Палестинская автономия не верит Трампу
08:20
В международном аэропорту Бахрейна разбился F-18
08:09
Иордания: израильское посольство не вернется
07:47
В Нацерете погибли две сестры
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus