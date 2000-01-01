13.08 14:31 MIGnews.com

Барзани попросил от США гарантий

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Как известно, референдум о независимости Иракского Курдистана запланирован на 25 сентября 2017 года. Первоначально планировалось провести его в 2014 году, но на фоне споров между Региональным правительством Курдистана (КРГ) и федеральным правительством Ирака его отложили (в 2014 провели неофициальный референдум-опрос).По этому поводу, как сообщают СМИ, состоялся иелефонный разговорм Главы Иракского Курдистана Масуда Барзани с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном. В ходе него обсуждалась возможность предоставления Вашингтоном гарантий на случай отсрочки референдума об отделении Иракского Курдистана, так какТиллерсон во время телефонного разговора с Масудом Барзани сказал, что Америка заинтересована в том, чтобы референдум по отделению Иракского Курдистана был отложен.Подробности о том, какие это могут быть гарантии и как США могут «усидеть на трех стульях» (Ирак, Турция, ИК) не сообщаются.