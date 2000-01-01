14.08 15:45 MIGnews.com

Стрельнут или не стрельнут. Северно-корейская рулетка.

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Лидеры КНДР продолжают держать мир в напряжении, спекулируя наличием в этой стране ядерных зарядов и ракет-носителей средней и дальнего радиуса действий.И, если среди экспертов существует единое мнение о наличии у Северной Кореи ядерного оружия, то оценки его количества заметно разнятся. Так аналитики военной разведки США, утверждают, что на вооружении КНДР сейчас находится не менее 60 ядерных боеприпасов, а основатель и президент вашингтонского Института научных исследований и международной безопасности Дэвид Олбрайт считает, что сейчас Пхеньян располагает примерно 33 кг оружейного плутония и 175 кг оружейного урана.Разумеется, это очень приблизительные цифры, но исходя их них можно предполагать, что на вооружении у армии КНДР могут находится от 13 до 30 единиц ядерного оружия. По его мнению, к 2020 году этот арсенал может увеличиться до 25-50 единиц. Уровня в 60 боеголовок, о котором говорит военная разведка, Пхеньян может достичь, только если специалистам удастся наладить работу экспериментального легководородного ядерного реактора в Йонбене. Но пока он не работает.Выводы, которые на данном этапе предлагают практически все эксперты, заключаются в том, что даже при наличии того или иного количества ядерных зарядов и средств их доставки, для КНДР атака с применением этого оружия станет самоубийством.