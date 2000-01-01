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Урок не в прок 15.01 11:56   MIGnews.com

Урок не в прок

Бригадный генерал Амир Хатами, министр обороны и поддержки вооруженных сил Ирана заявил, что, "если американцы осмелятся причинить какой-либо ущерб интересам иранского народа, они получат мощный отпор от ИРИ".

В беседе с журналистами по окончании заседания правительства он пояснил: "Иран в качестве суверенного государства всегда четко демонстрировал, что не потерпит подрыва своих национальных интересов".

Со ссылкой на высказывания лидера исламской революции о том, что "Америка может причинить ущерб интересам Ирана только в краткосрочном плане", Хатами подчеркнул: "Как показывает опыт, прогнозы верховного главнокомандующего ИРИ всегда оказывались верными, и в этом не раз убеждались сами американцы".

По его словам, "Иран не собирается вступать с кем-либо в переговоры по своей ракетной программе и будет и дальше укреплять свой ракетный потенциал сдерживания".

Что-то подобное уже звучало в исполнении лидеров Ирака. И где они теперь, и что стало с их страной. Но, видимо, урок не в прок.
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