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Кривое зеркало угроз | Фото: IAEA Imagebank/Flickr15.10 16:50   MIGnews.com

Кривое зеркало угроз

Тегеран рассмотрит возможность выхода из ядерного соглашения, если Вашингтон решит возобновить санкции, ослабление которых было предусмотрено достигнутым в 2015 году соглашением. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"Если Иран почувствует в любой момент, что действия, предпринимаемые противоположной стороной в отношении отмены санкций, не являются достаточными для Исламской республики, перед страной будет стоять несколько вариантов, один из которых — выход из ядерного соглашения", — цитирует Зарифа Bloomberg.

Он добавил, что в случае восстановления санкций в сферах сбыта нефти и продажи самолётов Тегеран "получит право принять решение касательно своего присутствия в ядерной сделке".

Создавшееся положение является перевернутым изображением ситуации, которая существовала при Обаме. Тогда США в ответ на каждый практический шаг Ирана сообщала о том, какие санкции может применить, но, по сути, играла с Ираном в поддавки.

Теперь же, особенно после того, как Трамп ввёл обещанные санкции против Корпуса стражей исламской революции (КСИР) — рода иранских вооружённых сил, уже Иран грозит чем то "воздушным" своим американским "партнерам".
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