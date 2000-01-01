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Иран не может молчать | Фото: Thinkstock16.01 16:22   MIGnews.com

Иран не может молчать

Глава Судебной власти Ирана аятолла Садег Амоли Лариджани на заседании высшего руководства судебной власти страны назвал распространение сферы влияния санкций под разными предлогами мерзкими акциями США и сказал, что Америка должна помнить, что любая враждебная акция повлечет ответную реакцию со стороны Ирана, который не будет молчать в отношении последних санкций Америки

Глава Судебной власти ИРИ назвал недавние заявления Дональда Трампа продолжением вероломства и враждебных действий против Ирана и повторной авантюрой и пояснил, что Америка враждует с Ираном уже 40 лет и в последние годы из-за развития ИРИ и увеличения ее роли в регионе объемы санкций и давление Америки на Иран значительно увеличились.

По его мнению, санкции вводимые президентом другого государства является нарушением всех красных линий международного права и Америка должна помнить, что ИРИ не будет молчать в отношении такого бесчинства и правонарушения. Возикает вопрос:

Почему чиновник возглавляющий судебную систему страны и, наверняка, имеющий юридическое образование, считает, что поведение США является правонарушением. И какие красные линии существуют в международном праве по этому поводу. Впрочем, у ИРИ не остается другой возможности, кроме как публично осуждать действия суверенного государства в процессе осуществления международных отношений.
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