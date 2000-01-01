Иран не может молчать

Глава Судебной власти Ирана аятолла Садег Амоли Лариджани на заседании высшего руководства судебной власти страны назвал распространение сферы влияния санкций под разными предлогами мерзкими акциями США и сказал, что Америка должна помнить, что любая враждебная акция повлечет ответную реакцию со стороны Ирана, который не будет молчать в отношении последних санкций Америки
Глава Судебной власти ИРИ назвал недавние заявления Дональда Трампа продолжением вероломства и враждебных действий против Ирана и повторной авантюрой и пояснил, что Америка враждует с Ираном уже 40 лет и в последние годы из-за развития ИРИ и увеличения ее роли в регионе объемы санкций и давление Америки на Иран значительно увеличились.
По его мнению, санкции вводимые президентом другого государства является нарушением всех красных линий международного права и Америка должна помнить, что ИРИ не будет молчать в отношении такого бесчинства и правонарушения. Возикает вопрос:
Почему чиновник возглавляющий судебную систему страны и, наверняка, имеющий юридическое образование, считает, что поведение США является правонарушением. И какие красные линии существуют в международном праве по этому поводу. Впрочем, у ИРИ не остается другой возможности, кроме как публично осуждать действия суверенного государства в процессе осуществления международных отношений.