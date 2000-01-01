17.07 11:45 MIGnews.com

Эхо путча не утихает

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15 июля 2016 года восставшие турецкие военные нанесли несколько воздушных ударов по зданию парламента и другим правительственным учреждениям - под огонь попали и гражданские лица. Погибло не менее 260 человек, но к утру попытка переворота была подавлена.Но и год спустя его последствия по-прежнему остро ощущаются в Турции,- сообщает Би-би-сиЗа прошедшее впемя по подозрению в причастности к попытке переворота в стране было арестовано более 50 тысяч человек. Еще 150 тысяч человек были уволены по обвинению в связях с бежавшим из страны проповедником Фетхуллой Гюленом, который отрицает свою причастность к заговору.Его сторонников действительно можно было найти повсюду - в деловом мире, в школах и университетах, на государственной службе и в прессе. Но многие обвиняют турецкие власти в том, что те воспользовались заговором военных, чтобы попытаться подавить все проявления оппозиции.Другие пытаются сопротивляться, хотя в условиях чрезвычайного положения возможности для этого невелики.В Анкаре проходят регулярные акции протеста в поддержку двух ученых - Нирие Гюльмена и Семиха Озакча, которые уже четыре месяца держат голодовку, требуя восстановления на работе.Они были уволены по обвинениям в терроризме, но никаких доказательств вины им предъявлено не было, а позже обоих арестовали.Акции протеста проходят рядом с памятником правам человека, подходы к которому перекрыты полицией - мрачная метафора того, что случилось с Турцией.Всё это происходит в стране, официально добивающейся вступления в ЕС. В стране, где не прекращаются беспрецедентные чистки, где произошел кровавый путч и не утихает террор.По всей Турции в эти дни расклеены плакаты в память о попытке переворота - слегка аляповатые рисунки, изображающие людей, противостоящих солдатам, с надписью "легенда 15 июля".Для некоторых этот день стал возрождением Турции - самым славным днем в ее истории. Для других - это болезненная глава в истории страны, которая еще далека от завершения,- считает Марк Лоуэн, корреспондент Би-би-си в Турции