18.06 12:27 MIGnews.com

Иранский генерал обещал наказать Америку

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Заместитель начальника Генштаба ВС ИРИ, старший спикер ВС ИРИ бригадный генерал сейед Масуд Джазаири заявил в интервью иранским СМИ, что у ИРИ есть средства наказания Америки. Он сказал, что руководство США представляет собой экспансионистский, алчный, деспотический и вымогательский режим и главный корень его вражды с Ираном вытекает именно из этих его особенностей."Общественное мнение считает крестным отцом терроризма Америку и мировой сионизм, и то, что террористическая Америка обвиняет в поддержке терроризма КСИР за то что он защищает народы Палестины, Ирака и Сирии и ведет решительную борьбу с терроризмом является исторической иронией", - пояснил иранский генерал.Генерал считает, что действия Америки в том числе усиление санкций, нарушение СВПД и беспочвенное обвинение КСИР в терроризме лишь усиливают волю и дух иранского народа в борьбе с ними.Он сделал также акцент на борьбе с террористическими группировками "взращенных" Америкой и экстремистскими правительствами региона.