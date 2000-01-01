18.07 16:16 MIGnews.com

Иран увеличивает экспорт в Россию

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Иранские СМИ сообщают, что премьер-министр России, Дмитрий Медведев в своем послании вчера в четверг в своем послании, зачитанном руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, на церемонии открытия социально-культурной конференции Ирана и России, заявил, что Тегеран и Москва в последние годы испытали значительное расширение отношений в разных областях и добились замечательного прогресса.Это подкрепляется утверждением торгового атташе посольства ИРИ в РФ о том, что экспорт Ирана в Россию за первый квартал 2017 года по сравнению с аналогичным периодом минувшего года увеличился более чем на 66 %.Так, экспорт меди и продукции из нее вырос на 89%, обычных сплавов на 79%, продовольствия на 17%, различной производственной продукции на 17%.