19.06 21:24 MIGnews.com

Совместные военно-морские учения КНР и ИРИ

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Как сообщает информагентство ИРНА, ВМС армии Ирана и Китая провели совместные военные учения в районе от востока Ормузского до Оманского проливов.Командующий первым районом имамата ВМС армии Исламской Республики Иран адмирал Хусейн Азад в порту Бандар Аббас заявил: "Совместные военно-морские учения предусматривали отработку переброски и транспортировки между эсминцами Ирана и Китая, взлет и посадку вертолетов армии Ирана на борту китайского эсминца и отработку взаимодействия между китайскими вертолетами и иранскими эсминцами".По мнению адмирала: "Послание этих совместных учений заключается в мире и дружбе и то, что мир и безопасность в водах в этом регионе должны обеспечивать страны этого региона".Интересно совпадает ли оно с мнением других стран региона.