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Израиль между Польшей и Россией 20.08 14:45   MIGnews.com

Израиль между Польшей и Россией

Российскую сторону пригласили подключиться к проекту обновления музея - места памяти в бывшем концлагере Собибор в 2013 году. Его инициаторами выступили Польша, Израиль, Голландия и Словакия, представители которых входят в состав оргкомитета.

Россия положительно отреагировала на приглашение и выразила готовность внести в обустройство мемориала существенный финансовый вклад, однако дальнейшее обсуждение членов оргкомитета российского участия в проекте не дало никаких результатов. В июле стало известно, что проект решено продолжать в прежнем составе - без России.

В связи с этим Посол Израиля в РФ Гарри Корен посетил Министерство иностранных дел России, куда он был вызван для прояснения позиции страны по участию России в проекте создания музея на месте бывшего концлагеря в Собиборе. Об этом сообщил ТАСС пресс-атташе посольства Алекс Гандлер.
"Посольство Государства Израиль в Российской Федерации подтверждает, что чрезвычайный и полномочный посол Государства Израиль в Российской Федерации Гарри Корен вчера посетил МИД России", - отметил он.

Как сообщил Гандлер, в ходе встречи в дипведомстве посол подтвердил, что "официальная позиция министерства иностранных дел Израиля была и остается поддержка участия Российской Федерации в международном управляющем комитете по реконструкции музея бывшего нацистского лагеря смерти Собибор".
Так кто же против участия России в этом святом и благородном деле увековечения памяти жертв Собибора.

Оказывается, это –Польша. Как известно в последнее время резко ухудшились отношения этой страны с Россией из-за политики сноса памятников воинам Красной Армии на территории Польши в боях за ее освобождение от оккупации гитлеровской Германией.

Отметим, что по сообщениям российских СМИ, Госдума России и Кнессет Израиля одновременно приняли обращения к европейским парламентариям с призывом осудить запланированный в Польше снос советских памятников.

Остается только выразить сожаление по поводу того, что Израилю не удалось настоять на том, чтобы Россия по праву была представлена в оргкомитете музея в Собиборе.
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