Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ну, наконец-то, опомнились | Фото: Thinkstock20.12 11:19   MIGnews.com

Ну, наконец-то, опомнились

Прошло совсем немного времени с того периода, когда эксперты считали, что Россия не входит даже в первую пятерку стран, представляющих угрозу США. И, казалось бы, ничего в плане взаимоотношений этих двух стран в последнее время не изменилось.

Но, вот в национальной стратегии безопасности Соединённых Штатов, опубликованной в понедельник на сайте Белого дома указано, что Россия и Китай занимают первое место в списке государств, угрожающих безопасности США.

Своим растущим влиянием Москва и Пекин бросают вызов могуществу Вашингтона. Для "защиты" от "стран-агрессоров" Америка намерена укреплять оборону на восточном фланге НАТО и сохранять стратегические ядерные силы в Европе.

Ну, наконец-то опомнились, а так все было тихо и пристойно.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
15:51
Северная Корея вооружает свои ракеты сибирской язвой
14:58
Либерман призвал Нетаниягу не уходить в отставку
14:31
Источники: беспорядки в Каландии, ранен солдат ЦАХАЛа
14:25
Новый австрийский канцлер: мы сердце Европы
13:51
Источники: в результате авиаудара в Сирии погибли 19 человек
13:34
БАГАЦ ужесточил наказание мэру Ор-Йехуды
13:03
Офицер ЦАХАЛа: солдаты должны быть умными, а не правыми
12:31
Жителя Офаким депортируют в США за изнасилование подростка
12:02
Беннет: факты на стороне Нетаниягу
11:53
Первое интервью командира, "униженного" палестинкой
11:25
Австрия предоставит гражданство потомкам жертв Холокоста
10:58
Беннет: Палестина это "фейковое государство"
10:27
В Италии открылся первый Национальный еврейский музей
10:10
Директор Teva - Нетаниягу: 1700 работников будут уволены
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus