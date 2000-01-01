20.12 11:19 MIGnews.com

Ну, наконец-то, опомнились

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Прошло совсем немного времени с того периода, когда эксперты считали, что Россия не входит даже в первую пятерку стран, представляющих угрозу США. И, казалось бы, ничего в плане взаимоотношений этих двух стран в последнее время не изменилось.Но, вот в национальной стратегии безопасности Соединённых Штатов, опубликованной в понедельник на сайте Белого дома указано, что Россия и Китай занимают первое место в списке государств, угрожающих безопасности США.Своим растущим влиянием Москва и Пекин бросают вызов могуществу Вашингтона. Для "защиты" от "стран-агрессоров" Америка намерена укреплять оборону на восточном фланге НАТО и сохранять стратегические ядерные силы в Европе.Ну, наконец-то опомнились, а так все было тихо и пристойно.