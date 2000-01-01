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Иран играет с ураном. За пять дней до 20% 22.08 15:30   MIGnews.com

Иран играет с ураном. За пять дней до 20%

В беседе с корреспондентом IRIB, глава Организации по атомной энергии Ирана Али-Акбар Салехи по поводу отношения со стороны США к СВПД и действиям Ирана заявил, что Иран зафиксировал в ядерной договоренности объект "Форду" так, чтобы в случае необходимости он смог восстановить производство обогащенного урана до 20 % максимум за пять дней. Как известно это тот минимальный уровень содержания U-235, который необходим для создания атомной бомбы

Он сказал, что ядерная промышленность Ирана развивается на полную мощность и если комиссия наблюдающая за реализацией СВПД посчитает нужным Иран проделает в ядерной сфере работу, которая заставит всех врасплох.

Это заявление можно расценивать как подтверждение опасений тех экспертов, которые считают, что ИРИ зафиксировала в соглашении такие условия, которые позволяют ей в кратчайшие сроки возобновить (если не продолжить) развитие ядерной программы в военном направлении. И еще, Салехи заявил о 20% обогащении, но кто мешает Ирану обогащать уран сверх этого минимума.
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