22.10 15:52 MIGnews.com

Трамп - марксист?

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По теории Карла Маркса, для разрушения капиталистического общества нужно усиливать противоречия внутри него. Россия использовала вариант этой марксистской идеи в своих попытках сорвать президентскую кампанию в США в 2016 году, утверждает Bloomberg.По мнению издания, то же самое делает и Дональд Трамп: он провоцирует разногласия и рост недовольства в обществе, искусственно создавая "демонов" и "козлов отпущения", утверждает издание.Как пишет Bloomberg, типичная для Трампа стратегия по усилению социальных разногласий и концентрации внимания на том, что разделяет американцев, чаще ассоциируется с левым политическим крылом. Однако означает ли это, что Трамп взял на вооружение методологию марксизма?