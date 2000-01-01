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Трамп - марксист?22.10 15:52   MIGnews.com

Трамп - марксист?

По теории Карла Маркса, для разрушения капиталистического общества нужно усиливать противоречия внутри него. Россия использовала вариант этой марксистской идеи в своих попытках сорвать президентскую кампанию в США в 2016 году, утверждает Bloomberg.

По мнению издания, то же самое делает и Дональд Трамп: он провоцирует разногласия и рост недовольства в обществе, искусственно создавая "демонов" и "козлов отпущения", утверждает издание.

Как пишет Bloomberg, типичная для Трампа стратегия по усилению социальных разногласий и концентрации внимания на том, что разделяет американцев, чаще ассоциируется с левым политическим крылом. Однако означает ли это, что Трамп взял на вооружение методологию марксизма?
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