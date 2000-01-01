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Чистый воздух может усугубить глобальное потепление | Фото: Thinkstock25.01 02:31   MIGnews.com

Чистый воздух может усугубить глобальное потепление

Международная группа ученых из Норвегии, Великобритании, США и Германии в ходе тщательной экспертизы, выяснили, что удаление загрязняющих веществ из воздуха может ускорить глобальное потепление, сообщает издание Daily Mail.

Ученые смоделировали четыре сценария изменения климата, которых землянам стоит опасаться при изменении климата. И, как оказалось, загрязняющие вещества блокируют часть солнечной радиации, которое излучает небесное светило. По мнению экспертов, если удалить частички вредных веществ из атмосферы, то усилится парниковый эффект, что приведет к ускорению глобального потепления.

В результате средняя температура на Земле вырастет на 0,5-1,1 градуса Цельсия, что непосредственно увеличит количество природных катаклизмов.

Некоторые ученые выдвигают теории, что если использовать аэрозоли (сульфаты и сажа). для предотвращения повышения глобальной температуры, то в результате температура в атмосфере снизиться, однако полученные данные в ходе исследования показывают, что такой метод геоинженерии может только усугубить проблему. В любом случае, отмечают специалисты, изменение климата грозит сильными наводнениями, смертоносной жарой, заморозками и другими стихийными бедствиями.

В августе 2017 года, группа ученых опубликовала научную работу, в которой предрекла массовые гибели людей из-за сильной засухи.
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