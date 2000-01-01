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24.01 12:24   MIGnews.com

Иран: Ракетная программа вне обсуждений

Как известно, президент США , Дональд Трамп 12 января продлил приостановку действия ядерных санкций против Ирана, при этом он выдвинул условия в том числе изменение некоторых пунктов СВПД, получение доступа к военным объектам и введения санкций против ракетной программы Ирана чтобы Америка осталась в СВПД, и заявил, что если конгресс и Европа не реализуют эти условия то в следующий раз (через 120 дней) он не продлит приостановку санкций против Ирана и выйдет из СВПД.

Вместе с тем, западные СМИ, ссылаясь на информацию, из МИД Германии сообщают, что глава МИД этой страны со своими коллегами из Франции и Британии вместе с главой европейской дипломатии Федерикой Могерини договорились с Ираном обсудить ракетную программу и региональные вопросы.

Однако, заместитель главы МИД Ирана по политическим вопросам сейед Аббас Аракчи заявил, что идея некоторых европейских государств – пойти на уступки Трампу, чтобы попытаться удержать США в СВПД является целиком ошибочной.

Он опроверг эти заявления и заявил, что ИРИ не проводила и не будет проводить с кем-либо переговоры на предмет своей ракетной программы.
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