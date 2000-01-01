24.07 14:35 MIGnews.com

А судьи кто?

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Инцидент с участием охранника безопасности израильского посольства в Иордании, в результате которого погибли двое подданных короля Иордании, обрастает новыми подробностями, версиями и прогнозами. Версии иорданской и израильской стороны стороны разнятся практически во всем, начиная с того, что иорданцы утверждают, что их подданные «были казнены» на территории израильского посольства, а израильтяне доказывают, что на офицера безопасности напал работник, который прибыл к нему домой для замены или ремонта мебели.Ясно, что по относительно случившегося должно быть и будет проведено расследование. Вопрос только в том, кто его будет проводить.Представитель Иордании настаивают на том, что они должны допросить охранника, угрожая в случае отказа « эскалацией дипломатических мер». Попросту говоря, они угрожают разрывом дипломатических отношений. Но может быть до этого и не дойдет. По утверждению израильских представителей, согласно Венской конвенции охранник имеет дипломатический иммунитет от уголовного и иного преследования. С точки зрения международного права действительно какая-то часть работников посольства такой иммунитет имеет. Вопрос в том есть ли он у этого конкретного израильтянина то есть, есть ли охранник в списке лиц, которым предоставлен такой иммунитет.Если это так, то стороны могут договориться во-первых о совместном ведении расследования, а во-вторых о предоставлении Иордании всех материалов следствия. У Израиля есть красная черта- к расследованию в отношении израильтянина, теоретически, как жест доброй воли, могут быть допущены иорданцы. Но в случае, если дело дойдет до суда, то отправлять правосудие будет израильский суд