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25.07 16:50   MIGnews.com

Китай и Россия снова рядом

Как известно, с 24 по 27 июля в акватории Балтийского моря проходит активная фаза российско-китайских манёвров "Морское взаимодействие — 2017".

По мнению экспертов проведение таких маневров стало совместной реакцией этих стран на то, что с 2014 года НАТО развернул необычайно высокую активность на западных рубежах России. В районе Балтийского моря регулярно появляются натовские самолёты радиолокационной разведки, а также истребители.

Эксперты предполагают, что в случае развязывания вооружённого конфликта Балтика в первую очередь станет территорией столкновения России и НАТО.

Очевидно, что Россия и Китай сближаются в военной сфере, чтобы совместно противостоять НАТО и США. Значение этого фактора будет только расти в обозримой перспективе — Дональд Трамп, в отличие от предыдущей администрации, делает ставку не на "мягкую", а на военную силу. Наращивание оборонных расходов и модернизация армии — лейтмотив его программы, равно как и борьба с китайским влиянием.
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