25.10 12:43 MIGnews.com

Урановый след

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Настаивая на расследовании возможного участия России в президентских выборах в США в пользу Трампа, сторонники Клинтон забыли одну непреложную истину: тот, кто живет в стеклянном доме, не должен бросаться камнями в других.Так, недавно стало известно, что Комитет по разведке и надзорный комитет Палаты представителей США начали расследование урановой сделки с Россией, заключенной в 2010 году во время президентства Барака Обамы.Как пояснил глава комитета по разведке, республиканец Дэвин Нуньес, какие-то конкретные заключения пока делать не планируется."Но одна из вещей, которая нас волнует: было ли расследование ФБР [по это сделке]? Было ли расследование министерства юстиции? И если да, то почему конгрессу не сообщили об этом?" - заявил Нуньес.Речь идет о сделке по переходу канадской уранодобывающей компании Uranium One под контроль российской госкорпорации "Росатом", которая была одобрена администрацией президента Барака Обамы. Хиллари Клинтон на тот момент занимала пост госсекретаря США.Ранее президент Дональд Трамп уже призывал конгресс обратить пристальное внимание на урановую сделку с Москвой и обвинял Клинтон в том, что она отдала России 20% американского урана.На прошлой неделе издание Hill сообщило, что еще до заключения сделки ФБР якобы выявило факты подкупа, вымогательства и отмывания денег со стороны российских властей с целью расширить продажи урана в США.В ФБР также выяснили, что Россия направляла миллионы долларов в благотворительные фонда Билла Клинтона, что также способствовало одобрению сделки, писало издание.