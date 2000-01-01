25.12 16:02 MIGnews.com

Иран пытается унизить Бахрейн

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Как сообщают СМИ, министр иностранных дел Бахрейна, Шейх Халед Бен Ахмед Аль Халифа на своей страничке в "Твиттере" опубликовал пост: "В то время когда мы боремся с нынешней и открытой угрозой "фашистской" Исламской Республикой, мы не должны спорить с Америкой по второстепенным вопросам".Комментируя этот пост, официальный представитель МИД Ирана, Бахрам Касеми написал: "Вы значительно ниже того, чтобы высказывать мнение о славном Иране, который служит олицетворением древней и величественной истории и цивилизации".По сведениям ИРНА, официальный представитель МИД Ирана отметив, что древний Иран с истинной расой и славным народом обладает одной из самых уникальных историй, демократий и считается самым суверенным государством региона, заявил, что Иран - словно кошмарный сон для неуспешных правителей Бахрейна и других радикальных государств, единственной гордостью которых является подавление желаний и чаяний большинства населения и преступление в их отношении, да еще и при поддержке чужеземных государств.