Ожидаемая поддержка

26.09 16:08 MIGnews.com

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По сообщениям СМИ, глава европейской дипломатии Федерика Могерини в интервью телеканалу "Скай-ньюз" заявила: "Ядерная сделка Ирана является эффективной и не должна обсуждаться снова, поскольку переговоры велись на протяжении двенадцати лет".Глава европейской дипломатии, говоря о том, что СВПД предотвратил усилия Ирана по достижению атомного оружия, добавила: "Если есть соглашение, которое было принято и оказалось эффективно, то его следует защищать".Иного от Могерини никто и не ожидал. Ведь нынешнее соглашение с Ираном принято при ее непосредственном участии.