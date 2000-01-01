Rambler's Top100





Опросы




Nakonu.com







Ожидаемая поддержка 26.09 16:08   MIGnews.com

Ожидаемая поддержка

По сообщениям СМИ, глава европейской дипломатии Федерика Могерини в интервью телеканалу "Скай-ньюз" заявила: "Ядерная сделка Ирана является эффективной и не должна обсуждаться снова, поскольку переговоры велись на протяжении двенадцати лет".

Глава европейской дипломатии, говоря о том, что СВПД предотвратил усилия Ирана по достижению атомного оружия, добавила: "Если есть соглашение, которое было принято и оказалось эффективно, то его следует защищать".
Иного от Могерини никто и не ожидал. Ведь нынешнее соглашение с Ираном принято при ее непосредственном участии.
Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
16:56
Иранские генералы: референдум курдов – заговор сионистов
16:32
Министр требует депортировать семьи террористов в Сирию
15:47
Нетаниягу поздравил "друга Израиля" Меркель с победой
15:46
Авария на Тамар привела к загрязнению в районе Ашдода
14:25
ХАМАС приветствовал "новую часть интифады аль-Кудс"
14:23
В Швеции неизвестный сжег мечеть
14:07
Безопасность Израиля важнее улучшения жизни палестинцев
13:41
Роскомнадзор пригрозил заблокировать Facebook
13:36
Опубликовано имя третьего убитого в Хар Адар
13:10
Нетаниягу: трое израильтян убиты подонком
13:01
Пять с минусом
12:41
В центре Москвы сотрудники ФСБ насмерть сбили инспектора ДПС
12:36
ХАМАС раздает сладости, празднуя "героический успех"  
12:09
Нетаниягу: дом террориста будет снесен
Новости партнеров
Новости партнеров
Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus