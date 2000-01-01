27.06 15:15 MIGnews.com

Страны БРИКС не создают блоков

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Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан на состоявшейся очередной пресс-конференции в связи с комментариями о том, что Китай продвигает укрепление сотрудничества пяти стран БРИКС в сфере политики и безопасности для компенсации влияния США и Запада, заявил, что страны БРИКС не создают свой узкий круг, не создают политических и военных блоков, ни на кого не нацелены, никому не бросают вызов, никого не компенсируют и никого не замещают.Гэн Шуан сказал, что концепция стран БРИКС раньше всего была предложена в качестве экономического понятия, в их сотрудничестве изначально главной была экономическая сфера. Все страны БРИКС являются обладающими важным влиянием развивающимися странами и странами с нарождающимся рынком, по ряду важных международных вопросов их мнения и точки зрения совпадают или близки, для этих пяти стран очень естественно собираться и обмениваться мнениями, координировать позиции по международной обстановке, включая политическую обстановку, актуальные международные и региональные вопросы.Это не только содействует поддержанию международного мира и безопасности, продвигает оптимальное урегулирование соответствующих актуальных вопросов, но и способствует поддержанию взаимных интересов широкого круга развивающихся стран, продвигает процесс демократизации международных отношений,- сообщает ИА Синьхуа.