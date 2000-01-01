27.07 14:38 MIGnews.com

Новый Закон о санкциях: Против России или против Трампа

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Палата представителей конгресса США подавляющим большинством - 419 голосов против трех - одобрила Закон о санкциях против России.Закон сам по себе не вводит никаких новых санкций - конгрессмены оставляют эту функцию президенту и министру финансов.Главная новинка закона заключается в том, что он запрещает президенту Трампу единолично отменять санкции против России и тем самым резко сузит его возможности для торга с Москвой, когда и если этот проект станет законом. Для этого его должны еще утвердить сенат и сам Трамп.И, хотя,этот Закон прямо не вводит новые санкции, он создает условия для них, а в целом выглядит как масштабная программа противодействия Кремлю.Какие же новые меры конгрессмены предлагают президенту и министру финансов ввести против России?По сообщению Би-би-си, такими мерами можно считать: борьбу с инвестированием строительства российских экспортных трубопроводов, борьбу с хакерами, борьбу за права человека, ужесточение "украинских" санкций, слежку за "олигархами" и другие доклады