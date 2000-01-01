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Обама снова возглавил `рейтинг восхищение` американцев 28.12 14:37   MIGnews.com

Обама снова возглавил "рейтинг восхищение" американцев

Экс-глава Белого дома Барак Обама остается лидером в рейтинге президентов, вызывающих у американцев восхищение. Об этом свидетельствует результат опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Согласно опубликованным данным, за Барака Обаму отдали свой голос в опросе 17% респондентов. В прошлом году доля его сторонников составила 22%, а в 2015 – также 17%. Начиная с 2008 года Обама удостаивался звания вызывающего восхищения 10 раз подряд. Однако этот результат не является рекордным. Наибольшее количество раз возглавлял этот рейтинг 34-й президент США Дуайт Эйзенхауэр – 12 раз.

А вот действующий президент Соединенных Штатов Америки не смог возглавить первую строчку, набрав 14% голосов американцев. При этом смог обогнать по количеству сторонников многих американских и зарубежных политиков, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и Папу Римского .

Среди женщин-политиков традиционно лидирует Хиллари Клинтон, которая побеждала в рейтинге 22 раза, причем из них - 16 раз подряд. Но некоторые считают, что ситуация вскоре может измениться. В 2015 году женщину поддерживали 13 % американцев, а уровень ее сторонников превышал даже популярность тогдашней первой леди Мишель Обамы. Но уже в 2016 году за нее выступили 12% , тогда как за Обаму высказались 8%. А в ходе опроса за 2017 год за Клинтом отдали свои голоса всего 9% опрошенных, когда за жену экс-президента отдали свои голоса 7% участвующих в анкетировании граждан Соединенных Штатов Америки.
Супруга действующего лидера страны Меланья Трамп появилась в этом рейтинге только в уходящем году, набрав всего 1%.

Опрос проводился с 4 по 11 декабря по всей территории Соединенных Штатов, в нем принимали участие более 1000 человек. Как отмечают авторы рейтинга, погрешность результатов составляет 4%.
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