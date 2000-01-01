01.08 22:19 MIGnews.com

Ученые: вино поможет похудеть

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Американские ученые выяснили, что употребление красного вина помогает скинуть лишние килограммы. Специалисты из Университета Орегона пришли к выводу, что красное вино не только помогает сбрасывать лишний вес, но и улучшает состояние пациентов, страдающих такими недугами, как жировое заболевание печени (жировой гепатоз).Исследователи поясняют, что этому способствует эллаговая кислота – специальный химикат, содержащийся в винограде. Он замедляет рост уже существующих жировых клеток и формирование новых.Ученые установили, что бокал красного вина или виноградного сока помогает людям с избыточным весом лучше справляться со своим состоянием, особенно если они страдают от метаболических расстройств.Кислота ускоряет метаболизм жирных кислот в клетках печени, отмечают ученые.При этом специалисты предупреждают, что красное вино необходимо употреблять в очень умеренных количествах, так как избыток алкоголя разрушительно воздействует на печень.В ходе эксперимента ученые подвергали выращенные в лаборатории жировые и печеночные клетки воздействию экстракта из четырех натуральных химикатов, имеющихся в винограде сорта Muscadine.