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Ученые: вино поможет похудеть | Фото: Thinkstock01.08 22:19   MIGnews.com

Ученые: вино поможет похудеть

Американские ученые выяснили, что употребление красного вина помогает скинуть лишние килограммы. Специалисты из Университета Орегона пришли к выводу, что красное вино не только помогает сбрасывать лишний вес, но и улучшает состояние пациентов, страдающих такими недугами, как жировое заболевание печени (жировой гепатоз).

Исследователи поясняют, что этому способствует эллаговая кислота – специальный химикат, содержащийся в винограде. Он замедляет рост уже существующих жировых клеток и формирование новых.

Ученые установили, что бокал красного вина или виноградного сока помогает людям с избыточным весом лучше справляться со своим состоянием, особенно если они страдают от метаболических расстройств.

Кислота ускоряет метаболизм жирных кислот в клетках печени, отмечают ученые.

При этом специалисты предупреждают, что красное вино необходимо употреблять в очень умеренных количествах, так как избыток алкоголя разрушительно воздействует на печень.

В ходе эксперимента ученые подвергали выращенные в лаборатории жировые и печеночные клетки воздействию экстракта из четырех натуральных химикатов, имеющихся в винограде сорта Muscadine.
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