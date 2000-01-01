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Ученые раскрыли правду о каблуках | Фото: Thinkstock02.08 03:33   MIGnews.com

Ученые раскрыли правду о каблуках

Как известно, обувь на высоком каблуке повышает настроение и самооценку женщины, однако в тоже время она вредна для здоровья.

Две трети представительниц прекрасного пола, которые носят обувь на каблуках, страдают от болей в спине, бурситов и вывихов.

Британские исследователи доказали, что и мужчины, и женщины считают эту обувь более привлекательной, как и тех, кто ее носит. Почти две трети бизнес-леди полагают, что обувь на высоком каблуке делает их более привлекательными на вид, тем самым, повышая самооценку, уверенность в собственных силах и общее настроение. Мужчины почти в два раза чаще улыбаются в сторону женщин на высоких каблуках, чем в плоской обуви, и они значительно чаще приходят им на помощь.

Ученые выяснили, что обувь на высоком каблуке провоцирует боли в спине, переломы лодыжек и растяжения, а также более чем в два раза повышает риск развития бурситов. Предпочитающие данную обувь женщины могут страдать от травм пальцев на ноге, и хронических болезненных ощущений в других частях тела. Наконец, эти женщины просто чаще падают.

Ученые из Университета Абердина исследовали 20 научных публикаций, касающихся последствия ношения обуви на высоком каблуке, убедившись в том, что эта привычка грозит многочисленными травмами и мышечно-скелетной болью.
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